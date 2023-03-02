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Минобороны сообщило о сбитых украинских самолетах Су-24 и Су-25

Минобороны: российские военные сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 и вертолет Ми-8
Бомбардировщик Су-24 ВВС Украины
Бомбардировщик Су-24 ВВС Украины (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Авиация ВКС России сбила в районе села Михайловка в ДНР украинский самолет Су-24, а вблизи поселка Кураховка — вертолет Ми-8, сообщило Минобороны России.

В Херсонской области силы ПВО сбили самолет Су-25. За сутки в зоне боевых действий сбит один снаряд РСЗО HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотников.

В районе Краматорска в ДНР военные уничтожили ЗРК «Бук-М1», а в Днепропетровской области — радиолокатор наведения ЗРК С-300.

На купянском направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военных и два автомобиля. В районе населенного пункта Красное Первое в Харьковской области нанесен удар по складу боеприпасов. На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 160 бойцов, семь боевых бронированных машин и гаубицу «Гвоздика», заявили в ведомстве. На донецком направлении уничтожено около 270 украинских военнослужащих, шесть БМП и другая техника, на южно-донецком и запорожском направлениях — до 80 солдат, танк, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

«На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области поражен склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны», — сообщили в ведомстве.

Минобороны сообщило о сбитых украинских самолетах Су-24 и Су-25
Минобороны сообщило о сбитых украинских самолетах Су-24 и Су-25

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самолет Вертолет Украина Минобороны Су-24 Су-25 Вертолет Ми-8
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