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В Херсонской области задержали «информатора ВСУ»

МВД Херсонской области сообщило о задержании «информатора ВСУ»

В Херсонской области задержали «информатора ВСУ»
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В Херсонской области задержали «информатора ВСУ, пересылавшего данные о местоположении российских военных и грозившегося убивать русских». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщило региональное управление МВД России.

По данным ведомства, 22-летний гражданин Украины регулярно публиковал в соцсетях «комментарии экстремистского содержания» и «грозил совершать противоправные действия». Полиция установила его местонахождение и задержала в одном из поселков Новотроицкого района. Правоохранительные органы выяснили, что молодой человек «переслал сведения о местонахождении военнослужащих России своему знакомому, который ранее вышел с ним на связь, и пообещал деньги за такие данные» — по 300 гривен за каждую координату. Всего задержанный передал данные о пяти точках.

В отделе полиции он «попросил прощения за свое поведение и высказывания» и под контролем полицейских «связался по видеосвязи со своим куратором для получения нового задания». Сотрудники МВД выяснили, что обещанных денег за предоставленную информацию он не получил и ударов по указанным им местам не наносилось.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, «подозреваемый активно сотрудничает с правоохранителями».

Киев ситуацию на момент публикации не комментировал.

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