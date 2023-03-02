Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с «КамАЗом» в Москве

Лариса Вербицкая (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. Об этом РБК сообщила ее представительница Инна Дудова.

Авария произошла возле дома номер 91 на улице Профсоюзной. «КамАЗ» при перестроении из ряда в ряд задел машину Ларисы», — рассказала Дудова. Никто не пострадал.

По данным источника «РЕН ТВ», ведущую осмотрели медики. От госпитализации она отказалась.

В ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что им информация о ДТП не поступала.

Вербицкой 63 года. Она вела на советском и российском телевидении программы «Будильник», «Московские новости», «Спокойной ночи, малыши», «Новости», «Доброе утро». Является вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров. В 2004 году Вербицкая удостоилась звания «Заслуженная артистка России».