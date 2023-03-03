Летевший из Дели в Москву самолет сел в Ташкенте из-за аппендицита у пассажира

Рейс Дели — Москва сел в Ташкенте из-за аппендицита у пассажира

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Дели в Москву, приземлился в аэропорту Ташкента, сообщили РБК в АО Uzbekistan Airports.

«Рейс «Аэрофлота» SU-233 Дели — Москва совершил посадку в аэропорту Ташкента в 9:42», — говорится в сообщении.

Как уточнил представитель компании «РИА Новости», рейс вынужденно приземлился из-за приступа аппендицита у одного из пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, к борту выслали машину скорой помощи и пассажира — гражданина Индии — госпитализировали.

Самолет готовится к продолжению полета. Согласно информации на сайте «Аэрофлота», борт должен вылететь в Москву в 12:00 по местному времени (10:00 мск).