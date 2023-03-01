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В Омской области полицейский умер после случайного выстрела от коллеги

МВД: получивший выстрел от коллеги полицейский в Омской области умер в больнице
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) в Калачинском районе Омской области умер в больнице после того, как в него выстрелил коллега. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Вчера вечером [умер]», — сказали в ведомстве.

Вечером 27 февраля один из сотрудников ППС случайно выстрелил из табельного оружия в другого. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение центральной районной больницы с огнестрельным ранением брюшной полости.

Телеграм-канал Baza уточняет, что старший сержант по фамилии Дмитриев выстрелил в своего напарника сержанта Филина «в шутку» во время разговора на совместном дежурстве. На допросе стрелявший сказал, что был уверен в том, что пистолет не заряжен. По его словам, а также по показаниям других коллег, конфликтов между Дмитриевым и Филиным не было, пишет «112».

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства происшествия. Самого полицейского, его руководителей и ответственных за служебную подготовку могут привлечь «к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы в ОВД», отметили в ведомстве.

СК по Омской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). В ведомстве уточнили, что погибшему сотруднику было 22 года.

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МВД полицейский Омская область новости
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