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Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве

Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду в пятницу в Москве

В пятницу температура в Москве составит ноль градусов, погода будет облачной. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Днем 3 марта в Москве будет от -1 до +1 градусов. В ночь на субботу температура воздуха опуститься до -4...-2 градусов. Ожидается ветер 6-11 м/с.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в марте в Москве холодную погоду. По его словам, март в климатическом отношении является зимним месяцем. В этом году он начнется с усиления морозов и снегопадов. Наступление метеорологической весны произойдет только в апреле, добавил Тишковец.

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