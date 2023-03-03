Церемонию ТЭФИ запланировали на осень 2023 года

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдет осенью 2023 года. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

Весной 2022 года Швыдкой говорил, что церемония ТЭФИ не будет проходить, пока не закончится специальная военная операция на Украине. Позже летом он заявил, что ТЭФИ в 2022 году проводиться не будет.

«Что касается большого национального ТЭФИ, решили проводить это осенью. Я думаю, что мы сейчас пытаемся найти такую новую модель, в которой мы могли бы учесть все обстоятельства сегодняшней жизни», — сказал он.

Телевизионную премию ТЭФИ учредил фонд «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором конкурса стал Комитет индустриальных телевизионных премий. Соискателями награды являются производители телевизионных программ: теле- и кинокомпании, студии, продюсерские объединения и центры. Победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.