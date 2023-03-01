Минобороны Белоруссии показало кадры с исправным самолетом А-50

«Беларусь 1» показал видео Минобороны страны с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, он несет дежурство в аэропорту Мачулищи. Ранее сообщалось о подрыве А-50 при ударе дронов. Минск называл атаку фейком

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Минобороны Белоруссии в телеграм-канале показало видео с исправным российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи, указав, что подробности можно узнать в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

«Это тот самый самолет, который стал накануне героем очередного фейка от беглых экстремистов. Как видите, лайнер как выполнял так и выполняет свою работу, живой и цел», — говорит ведущая.

Ранее телеграм-канал BYPOL, признанный в Белоруссии экстремистским, сообщил об повреждении самолета A-50 в Мачулищах при атаке. К этому сообщению было приложено фото самолета А-50 с бортовым номером 42 в небе. На кадрах, опубликованных телеканалом «Беларусь-1» показан самолет с бортовым номером 43. Минобороны Белоруссии никак не прокомментировало кадры.