Парламент Дании отменил госпраздник ради увеличения оборонного бюджета

С 2024 года Великий день молитвы, который отмечается с 17 века, перестанет считаться государственным праздником. В Минфине Дании считают, что введение еще одного рабочего дня принесет в казну около €400 млн

Фото: Miguel Villagran / Getty Images

Однопалатный парламент Дании (фолькетинг) проголосовал за отмену Великого дня молитвы, который отмечается как государственный праздник, сообщает Dr.dk.

Праздник был введен в 1686 году с тем, чтобы население посвящало целый день молитве и посту. Он отмечается в четвертую пятницу после Пасхи, в этом году праздник придется на 5 мая. С 2024 года Великий день молитвы потеряет статус государственного праздника, за это решение проголосовали 95 парламентариев, 68 высказались против.

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что мера направлена на то, чтобы повысить оборонный бюджет: «Это связано с текущей ситуацией в сфере безопасности. <...> Дании нужно тратить больше денег на оборону, насколько это возможно» — сказала она.

По подсчетам Минфина страны, отмена праздника и введение дополнительного рабочего дня позволит принести в государственную казну 3 млрд крон (около €400 млн). Власти Дании стремятся к тому, чтобы как член НАТО, в соответствии с заключенной странами — участницами альянса соглашениями, тратить на оборону не менее 2% ВВП. Они хотят достичь этой цели к 2030 году на фоне российской военной операции на Украине, пишет AP. По данным НАТО, в 2022 году Дания тратила на оборону 1,39%.

Отмена праздника вызвала негативную реакцию по всей стране, где более 73% населения принадлежат к лютеранской церкви, пишет AP. Профсоюзы запустили онлайн-петицию, собравшую почти 500 тыс. подписей, а лютеранские епископы Дании заявили о «злоупотреблении доверием». Также в феврале возле здания парламента в Копенгагене прошла акция протеста.