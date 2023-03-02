«Коммерсантъ» узнал о планах новых владельцев НРБ

Александр Левковский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Новые владельцы Национального резервного банка (НРБ) собираются развивать международные расчеты, пострадавшие у крупных участников рынка из-за введенных в связи с военной операцией России на Украине санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

НРБ был создан в 1992 году. С 2003 по 2019 годы он принадлежал Национальной резервной корпорации, контролируемой бизнесменом Александром Лебедевым. Последним известным владельцем банка стал Евразийский банк развития (ЕАБР), который в декабре 2022 года продал 100% акций НБР за 3,89 млрд руб. и «неденежное возмещение в виде доли участия в российской компании». Новые собственники НРБ не раскрываются.

По данным источников «Коммерсанта», банк получили номинальные лица, а реальными владельцами могут быть «топ-менеджеры, работавшие в крупнейших российских финансовых структурах».

Бывший руководитель СМП-банка Александр Левковский стал советником в Национальном резервном банке (НРБ) и может после согласования в ЦБ получить должность врио председателя правления, рассказали собеседники газеты. С 1995 года Левковский работал в Промсвязьбанке, из которого в 2011 году перешел в СМП-банк (продан Промсвязьбанку в конце 2022 года).

С 1 февраля обязанности врио предправления НРБ исполняет Сергей Базанов. Frank Media 28 февраля писал, что руководивший «ВТБ Капиталом» Владимир Потапов возглавил «НРБ Капитал» — по информации источников «Коммерсанта», он, как и Левковский, должен войти в совет директоров банка.