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В Японии обнаружили еще один шар неизвестного происхождения

В Японии на берегу нашли еще один металлический шар неизвестного происхождения
Фото: Mbc.co.jp
Фото: Mbc.co.jp

В Японии на берегу снова обнаружили объект неизвестного происхождения, сообщает телеканал MBC. Металлический шар с вмятинами, покрытый ржавчиной, был найден на побережье в городе Токуносима префектуры Кагосима 28 февраля.

Шар находился в пещере на утесе, его выбросило на берег. Диаметр шара — около 1 м. Днем 1 марта полиция начала расследовать происхождение этого предмета.

Местный чиновник Кадзуо Окумура предположил, что шар — это выброшенный на берег буй. Он добавил, что шар изнутри пустой, но такой тяжелый, что сдвинуть с места его почти невозможно.

За неделю до этого в городе Хамамацу (префектура Сидзуока) тоже нашли железный шар диаметром 1,5 м. После прибытия на место происшествия полиция ограничила доступ к пляжу Эншу, на котором он был обнаружен, в радиусе 200 м. С двух сторон шара есть выступы, за которые его можно зацепить. Он тоже был покрыт ржавчиной. По словам Окумуры, новая находка похожа на этот шар.

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