Лукашенко связал развитие Белоруссии с «сильным Китаем»

Лукашенко: будет сильным Китай — будет сильной и будет развиваться и Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал развитие Китая с благополучием Белоруссии. «Будет сильным Китай — будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь», — заявил он на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, которая прошла в Китае.

«У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы сотрудничаем по всем направлениям. И, самое главное, мы никогда не ставили перед собой задачу, чтобы дружить или работать против третьих стран, кого бы то ни было», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА). По его словам, руководство двух государств делает «все в интересах своих народов» и «так будет и впредь».

Президент Белоруссии подчеркнул, что власти следят за ситуацией на международной арене, и поздравил Китай со «спокойным, вдумчивым движением вперед». Он добавил, что КНР идет своим путем, никому не мешает и не реагирует на «мелкие укусы, которые то слева, то справа» направлены против страны.

В ходе визита Лукашенко в Пекин стороны заключили десятки соглашений в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности на сумму в $3,5 млрд. На переговорах с президентом Белоруссии глава КНР Си Цзиньпин отметил, что решение о выведении отношений между двумя странами «на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», принятое в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества, способствует сотрудничеству Пекина и Минска.

Визит Лукашенко в Китай начался 28 февраля и завершится 2 марта. Встреча с Си Цзиньпином стала 13-й за время его пребывания на посту президента Белоруссии. Как отмечал сам белорусский лидер, он «работал с тремя председателями КНР: Цзян Цзэминем, Ху Цзиньтао и нынешним — Си Цзиньпином».