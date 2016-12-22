Во Франции пенсионерка совершила более 700 краж в магазинах игрушек
Общество, 19:45
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Во Франции пенсионерка совершила более 700 краж в магазинах игрушек
В Париже полиция задержала 72-летнюю местную жительницу, которая совершила более 700 краж в магазинах игрушек. Об этом сообщает LCI.
Отмечается, что украденные товары она продавала в интернете. По данным полиции, пенсионерка с июня 2018 года разместила 957 объявлений о продаже игрушек, которые описывались как новые и в оригинальной упаковке. В ходе обысков полиция обнаружила в квартире женщины почти тысячу различных предметов и €40 тыс. наличными.
Задержанная заявила, что крала вещи в основном «от безделья».
В сентябре в Москве из магазина на Ленинском проспекте украли сто шуб. Неизвестные разбили стекло входной двери и проникли внутрь. Сумму ущерба оценили в 20 млн руб.