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«Известия» узнали об идее оплаты поездки на отдых родным погибших военных

«Известия»: в Думу внесут проект об оплате проезда к месту отдыха родным погибших военных

Депутаты фракции ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект, предусматривающий оплату отдыха на территории России родственникам погибших военнослужащих. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект документа.

Проект закона, по данным газеты, поддерживают представители «Единой России» и других думских фракций. Сейчас он направлен в правительство для получения отзыва.

Сейчас государство оплачивает проезд к месту отдыха только семьям, имеющим льготы в связи с потерей кормильца, отмечает издание. Поездка туда и обратно также оплачивается раз в год военным и членам их семей. Однако, если военнослужащий гибнет, его родственники теряют такое право, пояснил в беседе с газетой соавтор законопроекта, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля призвал «окружить заботой» семьи погибших участников спецоперации на Украине. Он предложил создать фонд помощи семьям погибших, который будет оказывать адресную поддержку «без казёнщины и бюрократии». Фонд, по словам президента, займется предоставлением социальной, медицинской, психологической поддержки, обеспечением санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также другими вопросами.

После начала российской спецоперации власти предусмотрели для ее участников ряд льгот. Их также распространили на граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Мобилизованные имеют право на сохранение рабочих мест, кредитные каникулы, ускоренное заключение брака, выплаты за ранения и смерть.

Льготы предусмотрены и для родственников мобилизованных. Так, семьям с пожилыми людьми и детьми-инвалидами предоставляют социальное обслуживание вне зависимости от состава и уровня доходов. Супругам мобилизованных помогают получить профессиональное образование и оказывают им содействие в поиске работы. Детей мобилизованных граждан зачисляют в детские сады вне очереди. Школьникам предоставляется бесплатное питание.

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отдых погибшие военные ЛДПР Госдума законопроект
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