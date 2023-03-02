Школьники стали чаще готовиться к экзаменам с репетиторами

Родители школьников нанимают репетиторов для детей чаще, чем два года назад, сейчас дополнительные уроки берет каждый второй старшеклассник. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob (есть у РБК).

В опросе участвовали 3 тыс. родителей учеников 7-11 классов из всех округов России. Исследование проводилось в феврале 2023 года.

Так, в 2021 году репетиторов нанимали родители 34% девятиклассников и 43% учащихся 10-11 классов. Сейчас с репетитором занимается каждый второй ученик старших классов, показало исследование. Дополнительные уроки по разным предметам берет 51% девятиклассников. В 10-11 классах таких учащихся 48%. При этом в 7-8 классах с репетитором занимается только треть школьников (27%). С 2021 года это значение не изменилось.

Родители семиклассников и восьмиклассников чаще всего приглашают преподавателей алгебры, геометрии, английского и русского языка. Учащиеся девятого и других старших классов чаще берут дополнительные уроки по обязательным для сдачи предметам — алгебре, геометрии и русскому языку. В число наиболее востребованных предметов также попали английский язык, физика и обществознание.

В первую очередь репетиторов нанимают для подготовки школьников к выпускным экзаменам — ОГЭ и ЕГЭ, показал опрос. Ученикам 7-8 классов такие преподаватели помогают улучшить успеваемость, выполнить домашнюю работу или проект и подготовиться к олимпиаде.

Сумма, которую родителям приходится еженедельно тратить на репетиторов для ребенка, выросла за два года. Сегодня на репетиторов для ученика 7—8 класса родители тратят по 3 тыс. руб. в неделю, а для девятиклассника — по 3,8 тыс. руб. Частные уроки для учащихся 10-11 классов еженедельно обходятся родителям в среднем в 5 тыс. руб.

В 2021 году родители отдавали за них по 2,8 тыс., 3 тыс. и 3,5 тыс. руб. еженедельно. Таким образом, стоимость занятий с репетитором для ученика 7-8 класса выросла на 7%, а для девятиклассника — на 27%. Занятия с частными педагогами для учащихся 10-11 классов за тот же период подорожали на 43%.