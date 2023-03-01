Кнессет предварительно одобрил закон о смертной казни для террористов

Здание Кнессета (Фото: knesset.gov.il)

Пленум кнессета большинством голосов (55 против 9) одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни для террористов, говорится на сайте израильского парламента.

Согласно инициативе, смертной казни подлежит лицо, «умышленно или из равнодушия причиняющее смерть гражданину Израиля, если данное действие совершается на почве расизма или враждебности по отношению к обществу и с целью нанесения вреда государству Израиль и национальному возрождению еврейского народа на его родине».

Jerusalem Post отмечает, что на заседании отсутствовали большинство депутатов оппозиции, поскольку принимали участие в акциях протеста против судебной реформы.

Автор законопроекта, депутат кнессета от ультраправой партии «Оцма Йехудит» Лимор Сон-Армелех в ходе заседания заявила, что применение смертной казни к террористам является «этичным, справедливым и необходимым» поступком. Ее муж в 2003 году был убит в результате теракта.

В ближайшие дни должно состояться заседание комиссии кнессета по иностранным делам и обороне, где будет рассматриваться вопрос о продолжении продвижения этого законопроекта. Для внесения в законодательство кнессет должен одобрить его в трех чтениях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о принятии законопроекта министерской комиссией по законодательству 26 февраля. «Сегодня в министерской комиссии по законодательству вместе с министром [нацбезопасности Итамаром] Бен-Гвиром мы приняли закон о смертной казни для террористов», — написал он в Twitter. Бен-Гвир также является лидером фракции «Оцма Йехудит».

В то же время против этого закона выступают как в Израиле, так и в других странах. В частности, как пишет Times of Israel, в ходе недавнего визита главы израильского МИДа Эли Коэна в Берлин его немецкая коллега Анналена Бербок высказалась против принятия такого закона.