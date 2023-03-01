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Украинцам посоветовали обращаться к правоохранителям насчет песен Лепса

Омбудсмен Кремень посоветовал украинцам обращаться к правоохранителям насчет песен Лепса
Григорий Лепс
Григорий Лепс (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Украинцы могут обращаться в правоохранительные органы, госпотребслужбу или офис уполномоченного по языку, если услышат в кафе или супермаркетах песни российских артистов, попавших в черный список Минкультуры Украины, в частности, Григория Лепса. Об этом заявил украинский уполномоченный по защите языка Тарас Кремень.

«Мы найдем механизм, как отреагировать на признаки нарушения. Будет ли это музыка, или общение на негосударственном языке во время обслуживания клиентов, нарушение требований к товарам или услугам — телевизоры, утюги, продукты, все это выявляется и за этим есть серьезный контроль», — сказал он (цитата по «Страна.ua»). Вместе с тем Кремень отметил, что не знает таких супермаркетов, где может играть «российская попса».

В «списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности» Минкультуры Украины на данный момент 210 человек, среди них Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Михаил Боярский, Полина Гагарина и др.

В начале января Киев также ввел санкции в отношении Лепса. Вместе с ним под ограничения подпали Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Игорь Бутман и другие российские артисты.

Кроме того, в середине декабря прошлого года Лепс попал и в санкционный список Евросоюза.

Теги
Григорий Лепс омбудсмен
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