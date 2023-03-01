Киев пригрозил ответственностью журналисту NBC News за поездку в Крым

Кир Симмонс (Фото: kremlin.ru)

Журналисту NBC Киру Симмонсу могут запретить въезд на Украину из-за поездки в Крым. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на своей странице в Twitter.

По его словам, поездки в Крым «с территории России являются нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность — в частности, за такие действия также запрещен въезд иностранцам».

Журналист NBC News Кир Симмонс попал в базу украинского центра «Миротворец» после того, как съездил в Крым. В карточке, опубликованной на сайте в день выхода репортажа, указано, что центр просит рассматривать публикацию как заявление о совершении «осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений» со стороны журналиста.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства незаконного визита журналиста NBC на территорию Крыма.

Репортаж Кира Симмонса из Крыма появился на сайте NBC News 28 февраля. В числе авторов также указаны Наташа Лебедева и Татьяна Чистякова. Из материала следует, что журналист NBC приехал на полуостров на поезде из Москвы по Керченскому мосту для того, чтобы пообщаться с местными жителями и посмотреть на жизнь в Крыму.