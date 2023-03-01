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На Украине начали разбирательство из-за посещения журналистом NBC Крыма

МВД Украины пригрозило журналисту NBC запретом въезда в страну из-за поездки в Крым

Украинские власти начали выяснять обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, сообщил представитель МВД Украины Олег Николенко.

«Посещение <...> Крыма с территории Российской Федерации является нарушением украинского законодательства. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия запрещается въезд в Украину», — написал Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он заявил, что украинские органы устанавливают обстоятельства «незаконного визита» журналиста NBC в Крым. Решение о дальнейших действиях примут по итогам проверки.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина, США, а также страны Евросоюза не признают результатов голосования. Киев считает Крым своей оккупированной территорией.

Американский телеканал ранее опубликовал репортаж из Крыма, где журналисты Кейр Симмонс, Наташа Лебедева и Татьяна Чистикова разговаривали с местными жителями и рассказывали об обстановке в регионе. В материале указано, что съемочная группа приехала на полуостров по Крымскому мосту.

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Украина Крым журналист NBC
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