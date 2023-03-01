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Как открытие Большого кольца метро повлияет на рынок труда Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Запуск движения по всему маршруту Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена не только добавил более 6 тыс. новых рабочих мест в метро, но также приведет к экономическому оживлению близлежащих к новым станциям районов, подсчитали в столичном Дептрансе — речь идет о создании 100–150 тыс. рабочих мест в перспективе нескольких лет.

БКЛ является существенной частью формирующегося транспортного каркаса Москвы и в этом качестве играет ключевую роль в социально-экономическом развитии города, пояснила президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Любая транспортная инфраструктура создает места притяжения, формирует пешеходный поток. А значит, там концентрируется экономическая активность, в первую очередь малого бизнеса — места предоставления товаров и услуг. Экономическая же активность — равно трудовая занятость населения», — добавила она.

Помимо этого, рассуждает Косарева, БКЛ формирует дополнительную хордовую связь районов, что в конечном итоге влияет на то, где горожане хотят и могут работать. Наконец, запуск Большого кольца стоит рассматривать и в рамках других инициатив столичной мэрии по оживлению экономики города и созданию мест приложения труда, отмечает эксперт. Например, программы комплексного развития территорий (КРТ) — создания на месте бывших промзон многофункциональных кластеров современной застройки с недвижимостью жилого, социального и коммерческого назначения. В итоге это приведет к тому, что в чистом виде «спальных» районов без экономической активности в Москве почти не останется, прогнозирует Косарева.

БКЛ — крупнейший проект столичного метро и самая длинная в мире кольцевая линия метрополитена. С 2018 года БКЛ открывалась участками, запуск движения по всему кольцу состоялся 1 марта 2023 года.

Теги
Большая кольцевая линия метро Московский метрополитен Дептранс Москва новости
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