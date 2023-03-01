Полный запуск движения по БКЛ вчетверо увеличит пассажиропоток на линии

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Открытие всех станций Большого кольца Московского метрополитена сделает новую линию одной из самых востребованных с точки зрения суточного пассажиропотока. По данным столичного Дептранса, если до запуска движения по всему кольцу на 22 открытые станции приходилось более 600 тыс. поездок в сутки, то теперь число поездок в перспективе вырастет до 2,3 млн в рабочие дни.

«Соединение двух отдельных действующих участков в один скоростной кольцевой пассажирский маршрут без всякого сомнения существенно увеличит пассажирский спрос на всех станциях и перегонах линии», — пояснил замдиректора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Александр Кулаков. Можно ожидать роста пассажиропотока по БКЛ минимум вдвое, уверен эксперт.

Большая кольцевая линия — крупнейший проект Московского метрополитена за все время его работы с 1935 года. Линия длиной 70 км с 31 станцией также является самым протяженным метрокольцом в мире. Не считая бывшей Каховской линии, открытой еще в советское время и вошедшей ныне в ее состав, БКЛ запускалась участками с февраля 2018 года. Запуск движения по всему кольцу состоялся 1 марта 2023 года.