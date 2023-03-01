Доктора Рошаля перевели из реанимации в обычную палату

Леонид Рошаль (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля перевели из реанимации в хирургическую палату. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Национальной медицинской палаты, где Рошаль занимает должность президента союза.

Доктора Рошаля госпитализировали для замены сустава, прошла плановая операция. «Врачи приступили к реабилитации. Состояние удовлетворительное, он приступил к работе в онлайн-режиме», — отметили в пресс-службе организации.

Информация о госпитализации и операции Леонида Рошаля появилась 26 февраля в телеграм-канале Mash. По информации канала, в его анамнезе — болезнь Паркинсона и кисты в головном мозге. После дополнительных исследований ему якобы поставили еще один диагноз — перелом шейки левого бедра.