Предсказавший ЧП в Турции сейсмолог предупредил о «мегаземлетрясении»

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В марте в мире может произойти новое крупное землетрясение, заявил нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс. Его видеоразбор опубликован на сайте научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS), где он работает.

По словам сейсмолога, сильная сейсмическая активность, а возможно, и «мегаземлетрясение», может произойти 3–4 марта и/или 6–7 марта. Подземные толчки могут затронуть Камчатку, Курильские острова, Японию и другие регионы.

Мегаземлетрясение — это землетрясение, которое происходит на разрушенных границах плит, когда одна тектоническая плита этой зоны сталкивается с другой. Этот тип землетрясений является самым мощным на планете и имеет магнитуду выше 9.

Хугербитс предсказал недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. «Рано или поздно в этом регионе (юг и центральная часть Турции, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение с магнитудой 7.5», — написал он в Twitter 3 февраля, за три дня до первых подземных толчков.

В результате землетрясений, начавшихся 6 февраля, в Турции погибли более 45 тыс. человек. По данным Reuters, общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений превысило 50 тыс. человек. Реджеп Тайип Эрдоган называл катастрофу самой разрушительной в истории страны. После первого землетрясения зафиксировали почти 10 тыс. афтершоков.