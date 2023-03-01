Водоснабжение в Евпатории восстановили после аварии

Виды Евпатории (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Водоснабжение в домах Евпатории восстановили после крупной аварии, сообщила ТАСС глава администрации Елена Демидова.

«Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла [до всех потребителей]. Все блоки открывали поочередно с перерывом в 20 минут. Сейчас все открыты уже и давление есть», — сказала она.

Глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец рассказал агентству, что на севере Крыма после аварии на другом водоводе ведется заполнение резервуаров системы. По его словам, вода поступит в дома сегодня.

Коммунальная авария, из-за которой водоснабжение отключили в Евпатории, произошла ночью 28 февраля. Демидова сообщала, что более 120 тыс. жителей города остались без воды. Занятия в школах и детских садах были приостановлены. Аварию удалось ликвидировать к вечеру.

Позже в тот же день авария произошла на центральном водоводе Красноперекопска. Там в школах и детских садах тоже отменили занятия.