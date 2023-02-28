Из-за аварий на магистральных водоводах Евпатория и Красноперекопск остались без воды

В Крыму произошла вторая за сутки авария на водоводах

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

На центральном водоводе Красноперекопска в Крыму произошла авария. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации города Вадим Хомин со ссылкой на Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма».

«Осуществляется подвоз воды в социальные объекты», — добавил чиновник.

Ночью в Крыму произошла еще одна коммунальная авария, из-за которой водоснабжение отключили в Евпаториии. «Авария на магистральном водоводе ДУ 1020 мм. Аварию планируем устранить ориентировочно к обеду сегодняшнего дня, после этого начнется заполнение системы», — сообщили в ГУП «Вода Крыма».

Глава Евпатории Елена Демидова рассказала ТАСС, что жители около 700 домов города остались без воды. Это 121 647 жителей города. Занятия в школах и детских садах были приостановлены. Полностью восстановить водоснабжение в Евпатории планируют к 6:00 мск 1 марта.