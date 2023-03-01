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В Пентагоне заявили, что Киев должен самостоятельно покупать вооружение

Помощник главы Пентагона Уолландер: Украине нужно самой покупать часть вооружений

Украине следует начать самостоятельно покупать вооружение, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер. Такое мнение она высказала на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса.

Конгрессмен от республиканской партии Майк Гарсия из Калифорнии заявил, что для американских налогоплательщиков важно, чтобы Украина начала сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно.

«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует приобретали некоторые [военные] средства сами. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки», — ответила Уолландер.

Конгрессмен-республиканец из Южной Каролины Джо Уилсон в свою очередь заявил, что в конгрессе «обеспокоены подотчетностью», передает The New York Times. Он попросил обнародовать все сведения о поставках вооружения, чтобы граждане могли видеть, на что расходуются бюджетные средства.

Уилсона поддержал генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. «Подотчетность поставляемого оружия имеет первостепенное значение, особенно самого чувствительного оружия, чтобы гарантировать, что оно используется по назначению и не перенаправляется на неблаговидные цели», — сказал он.

Уолландер подчеркнула, что США не нашли никаких доказательств того, что оружие, которое они предоставили Украине, попало не в те руки. «Мы видим, что передовые подразделения Украины ежедневно эффективно используют помощь в области безопасности на поле боя», — цитирует ее CNN. Она добавила, что США адаптировали свою практику подотчетности под условия боевых действий, чтобы избежать риска утечки оружия.

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Представители демократической партии в конгрессе требовали от Пентагона сообщить, сколько еще средств Минобороны может попросить выделить на военную помощь Украине. Уолландер отвечала, что в Минобороны не могут точно сказать, сколько денег потребуется. «Я знаю лишь то, что мы планируем дать Украине такие эффективные силы сдерживания, какие ей понадобятся», — сказала она.

После начала российской военной операции США оказали Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь на общую сумму более $110 млрд. Объем военной помощи превысил $24 млрд.

Теги
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