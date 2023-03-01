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Россияне смогут пересчитать плату за мусор за время отпуска

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жители многоквартирных домов получили возможность делать перерасчет платы за вывоз бытовых отходов в случае длительного отъезда. С 1 марта в силу вступило постановление, которое вносит изменения в Правила предоставления коммунальных услуг.

Возможность перерасчета предоставляется вне зависимости от того, как формируются тарифы на эту услугу — с учетом площади жилых помещений или числа прописанных. В правилах закрепили формулу перерасчета для тех случаев, когда размер платы за вывоз ТКО определяется исходя из общей площади, а не числа жильцов.

До 1 марта 2023 года россияне также могли сделать перерасчет платы за вывоз мусора. Однако в случаях, когда тариф за вывоз ТКО формировался на основе метража, жильцы получали отказ. Это связано с тем, что в законодательстве не было формулы пересчета платы за вывоз мусора для таких жилых помещений.

Сделать перерасчет смогут жильцы, которые отсутствуют дома более пяти календарных дней — например, уехали в отпуск или в командировку. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы (туристическую путевку или билеты). Согласно правилам, подать заявление на перерасчет нужно не позднее 30 дней с момента возвращения.

Россияне могут сделать перерасчет и по другим услугам ЖКХ за время длительного отсутствия. Так, жители многоквартирных домов могут снизить стоимость платы за электроэнергию, воду и газ. Для этого нужно соблюдать несколько условий: отсутствие сроком более пяти дней, начисление платы по общедомовому тарифу и отъезд всех проживающих из квартиры. При пересчете не учитываются день отъезда и день приезда. Считается, что в это время человек находился дома и пользовался коммунальными услугами.

Теги
коммуналка ЖКХ жилье плата
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