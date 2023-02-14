Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Техасе
В городе Хьюстон (штат Техас) в США поезд Union Pacific сошел с рельсов после столкновения с грузовиком, сообщает Houston Public Media.
Водитель грузовика погиб. 21 вагон состава сошел с рельсов, часть железнодорожного полотна получила повреждения. По данным департамента полиции, груз поезда включал в себя некоторые опасные материалы, поэтому Union Pacific начала контролировать качество воздуха в месте аварии.
Пресс-секретарь компании Робин Тисвер сообщил, что в результате столкновения вылилось 100 галлонов (около 378 л) дизельного топлива. «Судя по тому, что нам говорят и показывают, нет никаких серьезных химических веществ, о которых стоило бы беспокоиться. Это скорее бытовая химия на борту для розничной торговли», — сказал лейтенант местной полиции Трой Теллер.
В начале февраля в американском штате Огайо с рельсов сошли 50 вагонов товарного поезда, примерно в 20 из них перевозили опасные химические вещества. Начался пожар, в близлежащем населенном пункте объявили эвакуацию жителей. О пострадавших и погибших не сообщалось.