Госсекретарь США прибыл в Ташкент

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Ташкент, сообщает UzA. Борт с американской делегацией приземлился в международном аэропорту имени Ислама Каримова.

Как сообщали в Госдепартаменте США, во время посещения Узбекистана Блинкен встретится с официальными лицами страны для «дальнейшего развития партнерства по целому ряду двусторонних и региональных вопросов».

До поездки в Ташкент госсекретарь посетил Астану, где проходила встреча министров иностранных дел в формате C5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан). На пресс-конференции по итогам мероприятия Блинкен высказался о санкциях, введенных против России и их экономическом влиянии на страны Центральной Азии, передает Газета.uz. Он заверил, что США приложат все усилия, чтобы смягчить и минимизировать негативные последствия, и анонсировал выделение $25 млн для диверсификации торговли и создания рабочих мест в регионе.

После посещения Узбекистана Блинкен отправится в Индию на встречу министров иностранных дел G20.

В Нью-Дели на встречу министров уже приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В российском МИД анонсировали, что он проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.