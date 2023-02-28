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Собянин утвердил планы строительства новых участков Бирюлёвской линии

Собянин: утверждены планы строительства еще двух участков Бирюлёвской линии метро
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты второго и третьего участков строящейся Бирюлёвской линии метро. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале столичного мэра.

Подготовительные работы столичные власти намерены начать в этом году.

Ветка, о которой идет речь, пройдет от станции «ЗИЛ» в центре Москвы в микрорайоны Бирюлёво Восточное и Бирюлево Западное на юго-востоке столицы. Проект первого участка был утвержден в 2021 году и включает три станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

На втором и третьем участках построят еще семь станций: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлёво».

Строительство десяти новых станций Бирюлёвской ветки в нескольких районах столицы с населением более 700 тыс. человек поможет повысить их транспортную доступность и разгрузить автомобильные дороги.

Особенностью Бирюлёвской линии станет ее глубина. Под жилой застройкой глубина туннелей будет достигать 30–40 м, глубина заложения станций — от 15,3 до 27,1 м, рассказала начальник мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.

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Завершить строительство Бирюлёвской линии планируется до конца 2026 года, сообщил директор программы проектов дивизиона по строительству метро ГК «Мосинжпроект» Валерий Вязовов. Все десять станций рассчитывают сдать в эксплуатацию одновременно.

Теги
Сергей Собянин Метро Бирюлево
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