Собянин утвердил планы строительства новых участков Бирюлёвской линии

Собянин: утверждены планы строительства еще двух участков Бирюлёвской линии метро

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты второго и третьего участков строящейся Бирюлёвской линии метро. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале столичного мэра.

Подготовительные работы столичные власти намерены начать в этом году.

Ветка, о которой идет речь, пройдет от станции «ЗИЛ» в центре Москвы в микрорайоны Бирюлёво Восточное и Бирюлево Западное на юго-востоке столицы. Проект первого участка был утвержден в 2021 году и включает три станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».

Фото: mos_sobyanin / Telegram

На втором и третьем участках построят еще семь станций: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлёво».

Строительство десяти новых станций Бирюлёвской ветки в нескольких районах столицы с населением более 700 тыс. человек поможет повысить их транспортную доступность и разгрузить автомобильные дороги.

Особенностью Бирюлёвской линии станет ее глубина. Под жилой застройкой глубина туннелей будет достигать 30–40 м, глубина заложения станций — от 15,3 до 27,1 м, рассказала начальник мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.

Завершить строительство Бирюлёвской линии планируется до конца 2026 года, сообщил директор программы проектов дивизиона по строительству метро ГК «Мосинжпроект» Валерий Вязовов. Все десять станций рассчитывают сдать в эксплуатацию одновременно.