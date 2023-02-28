Путин подписал прекративший для России действие договоров СЕ закон

Президент Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы для России

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который прекращает действие в отношении России международных договоров Совета Европы. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации <...> Устав Европы от 5 мая 1949 года», — говорится в сообщении. Помимо этого, прекращено действие еще 20 международных договоров.

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