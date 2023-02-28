Песков анонсировал серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
«Сбер» опроверг утечку данных пользователей Технологии и медиа, 13:57
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 13:56
Опасная связь: кому вредит чрезмерное рвение на работе — The Economist Pro, 13:53
Умер сценарист «Брестской крепости» Алексей Дударев Общество, 13:53
Песков анонсировал серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина Политика, 13:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:48
Минстрой пообещал «провести за руку» застройщиков жилья в новые регионы Недвижимость, 13:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минобороны сообщило о ночной атаке дронов в Краснодарском крае и Адыгее Политика, 13:44
РФС рассмотрит инцидент с брошенным в игрока «Зенита» бананом 3 марта Спорт, 13:38
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 13:38
Пушилин сообщил о взятии под контроль района на севере Артемовска Политика, 13:35
США оставили «Талибану» оружие на $7,2 млрд Политика, 13:30
В работе «Яндекс.Музыки» и "Яндекс.Еды" произошел сбой Технологии и медиа, 13:23
Наставник для старта: как малому бизнесу начать торговлю на маркетплейсах Национальные проекты, 13:18
Политика ,  
0 

Песков анонсировал серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина

Кремль: на коллегии ФСБ с участием Путина предстоит серьезный разговор
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Путин 28 февраля участвует в коллегии ФСБ, где предстоит «серьезный разговор». Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Основной темой беседы станет «подведение итогов за прошлый год». Часть выступления Путина будет открытой.

О том, что президент будет участвовать в заседании коллегии ФСБ, Кремль объявил накануне. В сообщении говорилось, что на встрече «будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год».

Теги
Персоны
Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин ФСБ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
ФСБ раскрыла похитителей ₽2 млрд из Пенсионного фонда
Политика
Путин объявил благодарности Гоблину и Юрию Подоляке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter