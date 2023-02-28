Песков анонсировал серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Путин 28 февраля участвует в коллегии ФСБ, где предстоит «серьезный разговор». Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Основной темой беседы станет «подведение итогов за прошлый год». Часть выступления Путина будет открытой.

О том, что президент будет участвовать в заседании коллегии ФСБ, Кремль объявил накануне. В сообщении говорилось, что на встрече «будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год».