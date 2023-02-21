В Армении задержали сына бывшего генсека ОДКБ Хачатурова

Сына бывшего генсека ОДКБ задержали в Армении по подозрению в отмывании денег

Григория Хачатурова заподозрили в отмывании денег. По данным СМИ, его задержание может быть связано с делом экс-главы Минобороны Армении Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Армении задержали генерал-майора Григория Хачатурова, сына бывшего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, пишет Aysor со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры страны. В заявлении на сайте ведомства приводятся только инициалы задержанного — Г.Х., должность не указана.

В отношении Хачатурова заведено дело о легализации недвижимого имущества, полученного преступным путем с использованием служебного положения (отмывание денег). Депутат парламента от оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян сообщил, что 21 февраля суд рассмотрит ходатайство об аресте генерал-майора.

По данным 168.am, Хачатурова несколько дней назад задержали сотрудники следственного управления Службы национальной безопасности Армении. Издание пишет, что это связано с делом бывшего министра обороны (в 2008–2016 годах), руководителя фракции «Армения» Сейрана Оганяна.

Экс-министра обвиняют в присвоении и растрате в особо крупных размерах и в злоупотреблении должностными обязанностями. Прокурор заявляла, что 2005 и 2009 годах по приказу Оганяна два участка воинских частей в Араратской области были незаконно отчуждены по заниженной цене. Впоследствии оба продали, в том числе один — Хачатурову. Гособвинение оценило ущерб в 5,9 млрд драмов ($14,9 млн). Оганян обвинения отвергал.

В июле 2021 года Хачатурова освободили от должности командира 3-го армейского корпуса ВС Армении. Его отец Юрий Хачатуров был генсеком ОДКБ в 2017–2018 годах.