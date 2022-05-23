Глава Pfizer сообщил о скором успехе в лечении рака

Альберт Бурла (Фото: Giannis Papanikos / AP)

Мировое сообщество в скором времени достигнет значительных успехов в лечении рака. Такое мнение высказал президент и гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в интервью греческому телеканалу ERT3.

«Наука достигла зрелости в области рака, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих протоколах лечения», — заявил Бурла (цитата по ТАСС).

Он отметил, что не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но в отношении рака наука близка к цели.

Говоря о пандемии COVID-19, глава компании заявил, что у Pfizer достаточно «оружия» в арсенале, среди которых вакцина и методы лечения.

Главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн ранее заявил, что в России с 2017 года ежегодно увеличивалось число выявлений злокачественных новообразований благодаря улучшению диагностики и скрининга, однако пандемия в 2020 году негативно сказалась на этом показателе.

«Чем раньше выявлено заболевание, тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», — пояснил Каприн.