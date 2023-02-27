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Станция метро «Спортивная» возобновила работу в штатном режиме

Станция «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена после временного закрытия вновь работает в штатном режиме, рассказали в столичном Дептрансе.

«Неисправный состав был убран с линии и движение поездов оперативно восстановлено. Пострадавших в результате инцидента нет, пассажиры были быстро выведены со станции и из состава», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что вечером 27 февраля станция «Спортивная» приостановила работу в связи с задымлением.

Теги
станция «Спортивная» Московский метрополитен задымление Дептранс
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