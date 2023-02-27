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Станцию «Спортивная» московского метро закрыли из-за задымления

На юге красной ветки метро остановили движение поездов из-за задымления на «Спортивной»

Станцию «Спортивная» московского метро закрыли из-за задымления
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На юге Сокольнической линии метро нет движения поездов от «Парка культуры» до «Университета», сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы. В пресс-службе ГУ МЧС заявили РБК, что на станции «Спортивная» зафиксировано задымление.

«На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от «Парка культуры» до «Университета». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

Как сообщил телеграм-канал «112», на станции «Спортивная» наблюдается сильное задымление. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что произошло замыкание проводки без возгорания. Из-за задымления сотрудники метрополитена выводят людей со станции «Спортивная».

В пресс-службе столичного главка МЧС РБК рассказали, что дым идет из-под стоящего на станции «Спортивная» состава. «Один состав находится на станции. Из-под одного из вагонов дым. Еще один состав находится в тоннеле, в нем людей нет. Проводятся работы по ликвидации», — сообщили в главке.

Позднее дептранс заявил, что на «Спортивной» произошло возгорание, которое вызвано «проблемами с электродвигателем», пассажиры не пострадали. «Станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки», — пояснили в дептрансе.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу дептранса и в Московский метрополитен.

Теги
Дептранс новости московское метро задымление Московский метрополитен
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