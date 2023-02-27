Глава «Укрзализныци» ушел в отставку

Глава «Укрзализныци» сообщил, что подает в отставку и уезжает в Западную Европу

Александр Камышин (Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press)

Глава «Украинской железной дороги» Александр Камышин подал в отставку, сообщает УНИАН со ссылкой на его телеграм-канал.

«Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку», — написал он, отметив, что покидает пост «со спокойным сердцем». «Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда», — отметил Камышин.

По совместному решению с министром инфраструктуры Александром Кубраковым он возглавит офис по евроинтеграции «Укрзализныци» в Европе.

21 февраля Камышин заявил, что перевозчик до конца 2023 года может создать грузовую компанию, которая будет работать в Западной Европе, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, необходимость продиктована тем, что украинские перевозчики грузов испытывают сложности в работе с европейскими компаниями.

В ноябре прошлого года Камышин говорил, что Украине необходима обширная программа «железной евроинтеграции», сообщает Rail.Insider. По его словам, «Укрзализныця» делает все, чтобы бизнес строил на границе терминалы и мобильные перевалочные пункты. На границе с Польшей уже открыли 8 км новой колеи — участок от украинского города Рава-Русская до польского поселка Гребенное.

Александр Камышин возглавлял правление транспортной компании с октября 2021 года. До этого он занимал пост советника министр инфраструктуры, работал в компании СKM в должности инвестиционного менеджера и члена наблюдательного совета транспортных холдингов группы.