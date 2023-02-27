Зеленский уволил командующего операцией объединенных сил в Донбассе
Президент Украины Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе Москалева
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский снял Эдуарда Москалева с поста командующего операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.
«Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил», — говорится в тексте указа. По какой причине он был уволен, в документе не уточняется.
Москалев был назначен на должность командующего 15 марта 2022 года. До него этот пост занимал Александр Павлюк, который сейчас является командующим группировкой сил и средств обороны Киева.
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