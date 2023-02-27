В Рязанской области два пассажирских поезда остановили из-за полиции

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Два пассажирских поезда, следовавших из Новороссийска в Москву, остановили в Рязанской области, сообщил РБК представитель РЖД.

Поезда №125 и №29 остановили на станциях Кораблино и Денежниково из-за работы правоохранительных органов, уточнил он. Составы отклонились от графика на час.

«МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и примет все необходимые меры для сокращения опоздания поездов», — говорится в сообщении.

По какой причине правоохранительные органы останавливали поезда, не уточняется. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщили РБК, что у них нет информации о случившемся.

На железнодорожные объекты приходится около 70% преступлений на транспорте, рассказывал ТАСС начальник Главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин. При этом в прошлом году общее количество преступлений на транспорте сократилось на 4%. По его словам, самые распространенные нарушения закона в этой области — это кражи, в среднем они составляют примерно 33%, то есть каждое третье преступление.