Путин объявил благодарности Гоблину и Юрию Подоляке

Дмитрий Пучков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент Владимир Путин объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову (Гоблину) за вклад в работу Российского военно-исторического общества. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Благодарности за вклад в работу РВИО также удостоился блогер Юрий Подоляка, члены научного и попечительского советов организации Контантин Аверьянов и Андрей Козицын, журналист Михаил Онуфриенко, сотрудник «Агентства развития внутреннего туризма» Юлия Коновалова, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, а также командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

Почетные грамоты президента за участие в деятельности РВИО получили председатель научного совета организации Анатолий Кошкин и замгендиректора «Уральской горно-металлургической компании» Александр Рогожин.

Дмитрий Пучков — блогер, публицист и переводчик. В 2012–2015 годах он входил в общественный совет при Министерстве культуры, неоднократно участвовал в мероприятиях, организованных РВИО, в частности, конференции «Освобождение Донбасса. Все для Победы». С декабря прошлого года Пучков находится под санкциями Евросоюза, в январе он подпал под ограничения Украины. С 2017 года он находится в базе украинского сайта «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду».

Юрий Подоляка — журналист и блогер, ведет телеграм-канал «Мир сегодня с «Юрий Подоляка» (2,7 млн подписчиков). В качестве эксперта он участвовал, например, в программе «Полный контакт» телеведущего Владимира Соловьева, приходил на мероприятия РВИО. В 2018 году Подоляку внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «призывы к нарушению территориальной целостности Украины».