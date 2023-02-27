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В Дагестане нашли массовое захоронение 1930-х годов

Массовое захоронение 1930-х годов нашли на берегу Каспийского моря в Дагестане

Фото:DigDag_05 / Telegram Фото:DigDag_05 / Telegram Фото:DigDag_05 / Telegram Фото:DigDag_05 / Telegram

В Дагестане следователи начали проверку из-за обнаружения в регионе массового захоронения, сообщили РБК в Следственном управлении по республике.

«Мы проводим проверку, устанавливаем обстоятельства. Предположительно, останки от 30-х годов XX века», — заявили в СК.

Телеграм-канал Baza пишет, что массовое захоронение из 18 скелетов нашли в районе гостиницы «Джами» на берегу Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском во время строительных работ. В некоторых черепах есть отверстия, похожие на пулевые.

В августе прошлого года у села Лушниковка Воронежской области было обнаружено шесть массовых захоронений советских военнопленных 1942–1943 годов, рассказывал ТАСС руководитель воронежского поискового объединения «Дон» Михаил Сегодин. Там находилось не менее 300 останков, 16 из них эксгумировали и отправили на экспертизу.

Теги
Дагестан Следственный комитет массовое захоронение
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