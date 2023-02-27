Умер основоположник неонатологической службы Петербурга Николай Шабалов

Николай Шабалов (в центре) (Фото: wikimedia.org)

В Петербурге в возрасте 83 лет скончался основоположник неонатологической службы Ленинграда, профессор Николай Шабалов. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

«В понедельник утром не стало выдающегося педиатра, врача по призванию и личности огромного масштаба Николая Павловича Шабалова. Педагог, воспитавший многие поколения, являлся и моим учителем, во многом благодаря которому мной был избран и жизненный и профессиональный путь», — сказал ректор университета Дмитрий Иванов.

Педиатр, доктор медицинских наук Николай Шабалов в разные годы работал на кафедре госпитальной педиатрии, заведующим кафедрой педиатрии с курсами перинатологии, эндокринологии и гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей, проректором по международным связям Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии. Он также занимал должность главного внештатного специалиста-педиатра Министерства обороны и начальника кафедры и клиники детских болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, имел статус ее почетного доктора и академика.

Шабалов участвовал в организации и открытии отделений патологии новорожденных в структуре Детской городской больницы № 1 Ленинграда. С момента открытия больницы в 1977 году и по 2016 год педиатр консультировал отделения неонаталогии — реанимации и терапии патологии новорожденных.

В 1985 году Шабалов организовал и возглавил первую в России кафедру педиатрии с курсами перинатологии. Как отметили в пресс-службе Педиатрического университета, основной задачей кафедры стала подготовка и переподготовка врачей-неонатологов.