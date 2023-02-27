Белгородский губернатор рассказал о своем состоянии после госпитализации

Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков остается под присмотром врачей, несмотря на улучшение состояния. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — говорится в сообщении.

Он добавил, что на его страницах в соцсетях 27 февраля пройдет трансляция оперативного совещания правительства Белгородской области. «Если у вас есть желание и вопросы, присоединяйтесь. Я тоже рядом», — написал Гладков.

О том, что губернатор попал в больницу, он сообщил 24 февраля. Тогда он сказал, что его отпустят домой «сегодня-завтра», потому что у него «слишком много работы» и поэтому «некогда болеть». Диагноз Гладков не уточнил.

«Известия» со ссылкой на источник писали, что Гладкову понадобилась помощь врачей из-за пищевого отравления. По данным издания, тяжесть его состояния врачи оценивали как среднюю. Сам губернатор сказал, что «ничего критичного нет».