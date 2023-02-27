Суд в Приморье отменил приговор депутату по делу о растлении ребенка
Приморский краевой суд отменил приговор депутату краевого законодательного собрания Артему Самсонову по делу о растлении ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
«Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на три месяца», — заявили в суде.
Самсонов — член КПРФ, бывший первый секретарь Владивостокского отделения партии. Дело против него возбудили в ноябре 2021 года. Политика обвинили в демонстрации секс-игрушки на пляже в 2018 году компании взрослых отдыхающих, среди которых был 11-летний ребенок. В основу обвинения легли показания пострадавшего и его отца. Следствие посчитало произошедшее насильственными действиями сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет.
В сентябре 2022 года суд признал депутата виновным по делу о половой неприкосновенности ребенка и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. В своем последнем слове на заседании суда Самсонов заявил, что его дело — политическое. «Не возглавляй я владивостокское отделение КПРФ, не разгроми мы год назад «Единую Россию» на всех избирательных округах в городе Владивостоке, не предстояло бы нам выбирать 11 сентября 2022 года думу города Владивостока, не было бы и этого абсурдного обвинения, и не сидел бы я сейчас на этой скамье», — заявил Самсонов.