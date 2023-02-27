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Умер обладатель «Оскара» и премии «Продюсер года» Уолтер Мириш

Американский кинопродюсер Уолтер Мириш умер в возрасте 101 года
Уолтер Мириш
Уолтер Мириш (Фото: Charley Gallay / Getty Images / TCM)

Американский кинопродюсер, обладатель премий «Оскар» и «Продюсер года» Уолтер Мириш умер 24 февраля в возрасте 101 года. Об этом сообщила Академия кинематографических искусств и наук, которая вручает «Оскар».

«Уолтер был настоящим визионером и как продюсер, и как лидер отрасли. Он оказал сильное влияние на киносообщество и академию, в течение многих лет занимая должность нашего президента и директора», — заявили гендиректор и президент Академии Билл Крамер и Джанет Янг.

Уолтер Мириш родился 8 ноября 1921 года в Нью-Йорке. В 29 лет он стал руководителем Allied Artists Studio, подразделения Monogram Pictures, специализирующейся на малобюджетных фильмах. Там Мириш продюсировал картины «Уичито» (Wichita, 1955), «Первый техасец» (The First Texan, 1956), «Любовь после полудня» (Love in the Afternoon, 1957).

В 1957 году продюсер вместе с братьями Марвином и Гарольдом основал The Mirish Company. Она выпустила 68 кинокартин, три из которых получили премию «Оскар» за лучший фильм: «Квартира» (The Apartment, 1960), «Вестсайдская история» (West Side Story, 1961) и «Полуночная жара» (In the Heat of the Night, 1967). Последняя лента всего получила пять «Оскаров», а в 2002 году была внесена в американский Национальный реестр фильмов как имеющая «культурное, историческое или эстетическое значение». Кроме того, компания братьев Мириш продюсировала фильм «В джазе только девушки» (Some Like It Hot, 1959).

Сам Мириш занимался производством мультсериала «Розовая пантера» (The Pink Panther, 1963), драмы «Детский час» (The Children's Hour, 1961) вестерна «Великолепная семерка» (The Magnificent Seven, 2016). Он занимал руководящие должности в Гильдии продюсеров Америки, Музыкальном центре Лос-Анджелеса и Фонде кино и телевидения.

Теги
продюсер Гильдия продюсеров США смерть «Оскар»
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