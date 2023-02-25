Премьер Украины раскрыл детали готовящейся реформы правительства

На Украине запланировали реформировать правительство и весь госсектор в целом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Forbes.

»Мы должны не только просить деньги у международных партнеров, но и со своей стороны демонстрировать изменения: сокращать расходы, проводить реформы. <...> Цель этого года — снизить расходы на содержание государственного аппарата по меньшей мере на 30%. Отчасти эти сокращения уже отражены в бюджете на 2023 год», — заявил Шмыгаль.

В правительстве рассматривают вариант оставить вместо 20 действующих министерств 15-16, а также пять-шесть «мощных вице-премьеров». «Моя мечта, чтобы правительство поместилось в этом здании на Грушевского», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, планируется объединить бэк-офисы министерств. «Нет смысла в каждом министерстве держать бухгалтерию или подразделения, готовящие проекты постановлений. Это можно делать в секретариате, отвечающем за бюрократические задачи», — пояснил премьер.

По словам Шмыгаля, есть еще одна стоящая перед правительством задача — передача всех предприятий, которые находятся на балансе министерств, в Фонд государственного имущества. «Министерства и министры должны делать основную работу — формировать политику. Для этого им нужны небольшие команды по качественным аналитикам, помощникам и тому подобное», — считает Шмыгаль.

По его словам, в этом году дефицит бюджета Украины достиг $38 млрд. Западные страны решили помочь его восполнить: Европейский союз пообещал передать $18 млрд, США — $10 млрд, Канада — $1,5 млрд. Норвегия согласилась выделить $7,5 млрд в течение пяти лет, также есть договоренности о меньших суммах с другими странами, отметил Шмыгаль.

«Сейчас, учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит, нам нужно еще около $5 млрд. Планируем привлечь их от МВФ», — заявил премьер. Во время визита в Киев главы МВФ Кристалины Георгиевой 20 февраля украинские власти начали переговоры о программе поддержки с общим бюджетом более $15 млрд. Она рассчитана на четыре года и будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки и оказания помощи после окончания боевых действий.