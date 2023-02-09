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Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве

Кличко: на территории бывшего завода в Киеве произошел взрыв, под завалами могут быть люди
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

В Дарницком районе Киева произошел взрыв на территории бывшего завода, под завалами могут быть люди, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Дарницкий район находится на юго-востоке украинской столицы, на левом берегу Днепра.

Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале уточнила, что инцидент произошел в 15:45 по местному времени (14:45 мск). По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

В администрации Киева позже сообщили, что в результате взрыва погиб один человек, еще троих удалось вытащить из-под завалов, им сейчас оказывается медицинская помощь.

Мэр Киева позднее написал, что причины произошедшего выясняются. По его данным, в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. Спасательно-поисковые работы продолжаются, добавил Кличко.

Теги
взрыв Киев газовый баллон Виталий Кличко
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