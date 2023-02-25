WPR: На Украине погиб служивший в Афганистане доброволец из США

На Украине погиб служивший в Афганистане доброволец из США

Фото: Marko Djurica / Reuters

На Украине 16 февраля погиб участвовавший в боевых действиях в составе созданного президентом Владимиром Зеленским интернационального легиона территориальной обороны 28-летний ветеран Афганистана Эндрю Питерс из штата Висконсин, сообщают отделение телеканала CNN WSAW-TV и радиостанция Wisconsin Public Radio со ссылкой на родителей погибшего.

В Госдепартаменте СМИ подтвердили информацию о погибших на Украине американских гражданах. «Мы поддерживаем связь с их соответствующими семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — сказал представитель ведомства.

«У Эндрю было сильное чувство того, что правильно, а что нет. Он чувствовал необходимость использовать свои прежние военные навыки, чтобы помочь украинскому народу», — говорится в заявлении его родителей.

По данным радиостанции, Питерс присоединился к интернациональному легиону в ноябре прошлого года. В 2014 году он служил в Афганистане.

О создании интернационального легиона территориальной обороны Украины Зеленский объявил 27 февраля прошлого года, через несколько дней после начала российской военной операции. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.