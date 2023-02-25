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Общество ,  
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На Сахалине начали проверку после гибели более 20 краснокнижных оленей

Власти Сахалина начали проверку из-за сообщений о гибели более 20 краснокнижных оленей

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку в связи с гибелью в Охинском районе более 20 особей северных оленей, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой <...> организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и России», — говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-канале «ЧП Сахалин» появилось видео, на котором сотрудники охинского лесничества рассказывают, что обнаружили части тел 25 особей краснокнижных северных оленей, из них 13 самок. Части тел животных обнаружили на восточном побережье в верховье реки Дуна в Охинском районе.

Сотрудники отдела МВД России по городским округам «Охинский» и «Ногликский» проверяют информацию и ищут место происшествия, а также очевидцев и авторов видео. Следственный комитет также начал доследственную проверку.

Северный олень занесен в Красные книги нескольких регионов России, в том числе Сахалинской, Камчатской, Мурманской области, Карелии и т.д. На Сахалине, как пишет sakh.online, насчитывается всего около 2 тыс. особей северных оленей.

Теги
Сахалин проверка прокуратура Следственный комитет МВД олени Красная книга
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