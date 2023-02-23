Киев сообщил о кибератаке на ряд сайтов украинских органов власти

Ряд интернет-ресурсов украинских властей подверглись кибератаке 23 февраля, сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в телеграм-канале.

«Сегодня, 23 февраля, выявлено атаку на ряд вебресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой было модифицировано содержание нескольких страниц на этих ресурсах», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что инцидент не повлиял на исполнение органами своих функций и не привел к существенным нарушениям систем. К вечеру 23 февраля большинство ресурсов уже восстановлены и работают в штатном режиме, отметили там. Локализацией и расследованием обстоятельств кибератаки занимаются специалисты Госспецсвязи, Службы безопасности Украины и департамента киберполиции.

В середине января атаке подверглись сайты ряда украинских ведомств, в частности МИДа, Минобрнауки, Минфина, Минэнерго и др. У них поменялся интефейс: исчезла вся информация и появилось обращение к украинцам от неизвестных, в котором утверждалось, что все личные данные граждан «загружены в общую сеть», а информация на компьютере уничтожается и не подлежит восстановлению. Обращение было опубликовано на украинском, русском и польском языках, авторы призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего».

По данным СБУ, всего хакеры атаковали 70 государственных порталов, десять из них подверглись несанкционированному вмешательству. Однако, заверило ведомство, утечки персональных данных не произошло. Киев обвинил в атаке Москву. В Кремле причастность российских хакеров к взлому украинских сайтов отрицали.